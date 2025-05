Hamilton umilia la Ferrari: il team radio a Miami

La stagione in Ferrari di Lewis Hamilton non è cominciata nel migliore dei modi e anche i rapporti con il compagno di scuderia, Charles Leclerc, non sembrano essere idilliaci. Al Gran Premio di Miami tutti hanno potuto ascoltare la polemica via radio occorsa tra il pilota inglese e il team, che intendeva favorire il monegasco. Rientrati in pista dopo la prima sosta in ottava e nona posizione, infatti, i due si sono ritrovati in competizione dopo aver superato la Williams di Carlos Sainz.

Hamilton è stato più veloce di Leclerc e ha sfruttato al meglio la gomma intermedia. Sir Lewis ha poi chiesto via radio: “Volete che io stia qui tutta la gara?”. La risposta secca del suo ingegnere, Riccardo Adami, è stata: “Rimani in zona DRS con Leclerc”. Hamilton si è subito stizzito: “Dirò solamente una cosa, questo non è un bel lavoro di squadra”.