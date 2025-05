Gasperini, rissa con il giornalista: insulti, cosa vola per aria

Gelo nel dopogara di Monza-Atalanta. Per i padroni di casa, che con il pesante ko interno per 0-4 retrocedono matematicamente in Serie B, e pure per gli ospiti che con questi 3 punti blindano o quasi terzo posto e qualificazione alla prossima Champions League.

"Ci siederemo con Galliani per programma la prossima B e creare un Monza forte e vincente - placa la delusione il ds dei brianzoli Mauro Bianchessi -. Ai tifosi dico che non si può cancellare quanto abbiamo costruito negli ultimi anni. È difficile trattenere calciatori che hanno richieste da parte di club che giocano la Champions, abbiamo provato anche a cambiare allenatore, ma provate a togliere 7 calciatori a qualsiasi squadra e vedete come va".