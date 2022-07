Argentario, tragica collisione in mare: un morto, dispersi e feriti

23 luglio 2022 a

a

a

Tragica collisione in mare oggi pomeriggio 24 luglio all’Argentario: un uomo sarebbe morto, una persona dispersa e altre quattro sono state tratte in salvo, tra queste ci sarebbe un ferito grave già trasportato in eliambulanza all'ospedale di Siena. La persona deceduta era rimasta incastrata sotto una delle due barche.

L'incidente è avvenuto nelle acque di Porto Ercole, poco fuori Punta Ciana, nei pressi dell’Isolotto, verso l’Isola del Giglio. Un motoscafo ha investito una barca a vela, che sarebbe stata spezzata in due ed è poi affondata. Sul posto i mezzi della Guardia Costiera, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco e un elicottero che stanno procedendo alle ricerche.