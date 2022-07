Aereo Fiumicino Alicante, questa foto sul telefonino dei passeggeri: è il caos

24 luglio 2022 a

a

a

Imprevisto horror sul volo da Fiumicino ad Alicante, in Spagna. Sul telefonino di molti passeggeri a bordo sono arrivate foto e messaggi inquietanti, con tanto di minacce di morte ai loro cari. Sull'aereo si è scatenato il panico, con diverse segnalazioni a hostess e piloti.

"Non so come atterrare": le confessioni choc dei piloti, cosa sta succedendo sugli aerei

Teschi, macabre figure incappucciate, testo in aramaico. "Sveglia sveglia svegliati: la tua famiglia sanguinerà a causa delle tue azioni - recitava il messaggino -. Soffrirai eternamente per le tue azioni. Presto sarai solo a causa dei 2 modi in cu hai benedetto la tua famiglia sanguinerà. Sentiranno un dolore eterno per le tue azioni, le lacrime che verseranno ti prosciugheranno e il dolore che proveranno sarà insopportabile". Una sorta di sconclusionata "catena di Sant'Antonio" che ha comunque mandato in tilt alcuni dei 147 passeggeri, sinceramente preoccupati per i propri parenti a casa.





Scattata la denuncia, gli agenti sono immediatamente saliti a bordo per indagare. Quindi la scoperta, sconcertante: a inviare i messaggi è stato un 18enne spagnolo, anche lui tra i passeggeri, che ha sfruttato Airdrop per contattare i suoi vicini di poltroncina, ignari di tutto. Uno scherzo finito male, visto che a causa del contrattempo il comandante ha dovuto sospendere la partenza. Dopo che il burlone ha confessato, l'aereo è potuto finalmente decollare, con 2 ore di ritardo.