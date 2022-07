Aereo, cancellato il volo da Roma: chi fine fanno fare a questa bambina

22 luglio 2022 a

Dopo aver cancellato il volo da Roma la compagnia aera ha riprogrammato la partenza di una famiglia. Peccato che ha messo la bambina di 13 mesi su un altro aereo, da sola, separata dai genitori. È quanto accaduto a Stephanie e Andrew Braham, una coppia australiana che, dopo un viaggio in giro per l'Europa, ha dovuto affrontare questa disavventura. La famiglia, come riporta il Daily Mail, doveva far ritorno in Australia dalla Capitale italiana, quando la Qantas ha comunicato che il loro volo era stato cancellato.

La coppia con la famiglia ha dovuto attendere due settimane prima di poter ripartire, accollandosi le spese per restare a Roma. Ma attenzione perché poi nel riorganizzare la partenza la compagnia aerea ha messo mamma e papà su un aereo e la loro bimba su un altro. Così la famiglia ha dovuto aspettare altre 21 ore e dopo ben 55 telefonate è riuscita a trovare una soluzione.

"Ci hanno detto che loro non avevano fatto niente di male, perché le avevano prenotato un biglietto. Inizialmente, hanno negato ogni responsabilità. Questa è Qantas", denuncia Stephanie. Al Daily Mail Australia, Qantas si "scusa sinceramente" con la famiglia e spiega che un "errore amministrativo back-end" tra la compagnia aerea e il partner KLM ha causato l'errore: "Stiamo contattando la famiglia per fornire supporto e li rimborseremo per il loro alloggio", ha assicurato la compagnia.