Scontrino sballato a Ostuni, dopo la protesta viene dimezzato

Uno scontrino sballato che ha lasciato di sasso un turista di Ostuni potrebbe ribaltare il rapporto tra clienti e ristoratori quando qualcosa va storto sul conto. Su Facebook un brindisino ha infatti raccontato una storia abbastanza curiosa: "Devo dire ai grandi esercenti pugliesi che questa è la situazione di Ostuni now! 6 agosto 2022. La storia: 2 caffè brindisini con ghiaccio e latte di mandorla, 1 caffè della casa, granita ai frutti di bosco e 3 acqua tonica con granita di limone. Il primo scontrino (non fiscale) era di 62euro... Dopo la discussione e la richiesta del listino prezzi e annunciata denuncia è sceso a 32 euro".

E così sui social si è aperto il dibattito. Da un lato c'è chi attacca il brindisino per aver esagerato nella protesta, c'è chi invece lo appoggia ritenendo troppo costosa la consumazione al bar. Qualcuno sui social ha affermato: "Dovevi dire che non sei un turista".

Pronta la risposta dell'autore del posto: "Lo ha capito e come". Insomma a quanto pare protestare paga e questa volta la storia non ha avuto un esito scontato con il turista di turno costretto a pagare un conto esoso. Da sottolineare anche la cortesia del titolare dle bar che ha invitato l'autore del post a tornare come ospite gradito nel suo locale.