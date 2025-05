Scontrino, mangiano per 213 euro e scappano senza pagare: "Infami"

"Infami". Sempre la stessa storia. A Bari, all'Osteria di Mario in via Toma, alcuni clienti hanno messo in scena il solito "Mangia e fuggi". In pratica sarebbero andati via senza pagare un conto da 213. A raccontare sui social l'episodio è stato il ristoratore Tommy Tedone con un video che è diventato subito virale.

Stando a quanto ricostruito dal ristoratore barese, i cattivi clienti sarebbero due famiglie con tanto di bambini. Nella breve clip pubblicata sui social da Tedone, il ristoratore ha mostrato lo scontrino dei clienti e il loro corposo menù: 2 entrecote, cinque menù fissi, vino e acqua. Per un totale di 213 euro. Subito dopo, senza farsi notare e approfittando della confusione, sono usciti dal locale per darsi alla fuga. "Vi siete infilati e siete andati via, dopo essere stati serviti e riveriti. Un litro e mezzo di vino… e poi la fuga, senza vergogna", ha detto il ristoratore nel filmato.