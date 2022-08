A1, Tir tampona due bus: un morto e 15 feriti, a bordo immigrati trasferiti da Lampedusa

15 agosto 2022 a

Un morto e circa quindici feriti in un maxi incidente stanotte sulla A1 all’altezza di Firenze Scandicci. Un Tir ha tamponato due bus granturismo diretti a Nord. Nell’urto il conducente del mezzo pesante è morto e quindici persone sono state soccorse dal personale del 118. L’autostrada dopo una chiusura per consentire le operazioni di soccorso è stata riaperta nella prima mattinata. Adesso la polizia stradale dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente per capire quale possa essere stata la causa del tamponamento. A bordo dei bus viaggiavano alcuni immigrati arrivati a Lampedusa che stavano viaggiando verso Nord per un trasferimento. A causa dei detriti che si sono dispersi sulla carreggiata per l'impatto, diverse auto sono rimaste pesantemente danneggiate, con rottura dei serbatoi di carburante e di pneumatici.

E questo è solo l'ultimo di una lunga serie di incidenti che stanno rovinando questa estate fatta di esodi e controesodi da parte di milioni di italiani. Ma si muore anche sulle statali. Ieri quattro ragazzi hanno persa la vita a Godega mentre tornavano da una serata passata in compagnia. Quattro giovani vite spezzate a soli 19 anni. Sulle strade c'è massima attenzione da parte della stradale per prevenire incidenti. E ricordiamo la massima prudenza per chi si mette in viaggio perché la vacanza non finisca in dramma.