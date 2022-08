Lecce, getta il borsello con i soldi nell'immondizia: accade l'impensabile

20 agosto 2022 a

Getta per sbaglio il borsello con l'incasso della giornata nella spazzatura: un errore che avrebbe potuto rovinarlo. Per fortuna, però, a "salvarlo" ci hanno pensato gli operatori ecologici passati a ritirare l'immondizia. E' successo a Tricase, in provincia di Lecce, martedì scorso, giorno di mercato in quella zona. Protagonista della vicenda un commerciante, forse un po' distratto dopo la giornata di lavoro: ha gettato nella spazzatura non solo i sacchetti con i rifiuti, ma anche il borsello con i documenti e l’incasso del giorno.

L’uomo si sarebbe reso conto di aver cestinato la borsa "preziosa" solo in un secondo momento, quando gli operatori ecologici erano già passati a prelevare l'immondizia per portarla chissà dove. Provando a trovare una soluzione nel minor tempo possibile, allora, il commerciante ha deciso di allertare il consigliere comunale Rocco Martella. E quest'ultimo a sua volta ha chiamato il responsabile dell'Aro 8 di Lecce, Giuseppe Brogna, che ha chiesto agli operatori di perlustrare un compattatore dove si sarebbe potuto trovare il borsello.

Un tentativo ben riuscito, visto che poi il borsello è stato trovato. Un po' sporco ma integro e soprattutto con l'intera somma guadagnata in quella intensa giornata di lavoro."Vorrei ringraziare tutti - ha detto il commerciante, soddisfatto e anche un po' commosso - e in particolar modo l’autista Luca Cito. Ritrovare il borsello con i soldi, in questo momento di crisi, è stato un gesto che conta veramente tanto per me e la mia azienda. Ancora grazie”.