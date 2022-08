Nisida, topi morti e chiazze di rifiuti: disgusto in mare, cosa sta succedendo

20 agosto 2022 a

a

a

Decine di topi morti in mare hanno messo in allarme i bagnanti a Nisida, l'isolotto alla periferia di Napoli. Gli avvistamenti sono stati documentati con gli smartphone. A diffondere la notizia è stato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto l' intervento dell'Arpac, l'Agenzia Protezione Ambientale della Campania per scoprire le cause di questa "invasione".

Vietato fare il bagno: "Vomito e diarrea", malori tra i turisti. Dov'è la spiaggia da incubo

"Una sgradevolissima sorpresa ha atteso i bagnanti delle acque di Nisida nella giornata di giovedì - ha scritto Borrelli in un comunicato -. Decine di topi morti galleggiavano in mare in mezzo a chiazze di rifiuti, evidente frutto di sversamento fognario. Una scena disgustosa che ha creato allarme tra i bagnanti che hanno ripreso la scena dell'insolito spettacolo con il cellulare".

Prenota la villa e accade l'impensabile: cosa ha trovato appena arrivata

Di qui la richiesta di pronto intervento agli esperti: "Abbiamo chiesto l'intervento del comune e dell'Arpac per risalire alle cause del fenomeno e per verificare che non ci siano pericoli per la salute pubblica". Sulla pagina Facebook del consigliere regionale Borrelli è comparso anche il video dei topi in mare, inviato da un bagnante: "Salve consigliere, ho voluto mandare questi video di stamattina a Nisida perché non era mai successa una cosa così. Abbiamo chiamato il comune e l'Asl ma non ci hanno risposto. E abbiamo pensato di inviarvi questo video sperando di poter sapere perché succede questo".