Referendum, blitz della sinistra in spiaggia: "Prima votare, poi mare"

La sinistra irrompe in spiaggia. Il motivo? L'invito al voto per il referendum. A spiegare l'iniziativa di Europa Verde è Francesco Emilio Borrelli. Il deputato, con tanto di video in cui mostra l'irruzione pro-voto, esordisce: "Attivisti, militanti e rappresentanti istituzionali di Europa Verde si sono recati questa mattina al lido Mappatella di Rotonda Diaz per invitare chi era in spiaggia ad andare ai seggi per votare per i 5 quesiti referendari. 'Prima al mare poi a votare' lo slogan lanciato dai partecipanti all’iniziativa che hanno esposto cartelli colorati per esortare i cittadini a esercitare a pieno un loro diritto fondamentale di cittadinanza".

Presenti il deputato Borrelli, appunto, la consigliera regionale Roberta Gaeta, il co-portavoce regionale di EV Agostino Galiero, il consigliere municipale Luca Bonetti, Benedetta Sciannimanica e Rosario Pugliese dell’Esecutivo regionale EV, Gian Luigi Grittano dell’associazione Una nuova Napoli e Ferdinando Ruocco dell’associazione disabili.