Rita De Crescenzo minaccia il deputato Avs: "Borrelli, ti distruggo"

Rita De Crescenzo fa ancora discutere. L'influencer napoletana, dopo l'invasione di Roccaraso e l'appello per la piazza M5s, è di nuovo al centro del dibattito. Colpa delle sue minacce a Francesco Emilio Borrelli. Pomo della discordia la protesta che alcuni ormeggiatori hanno inscenato, attraverso un sit-in, per chiedere il rinnovo delle concessioni a di Mergellina e via Caracciolo. Tra loro c’era, per l’appunto la De Crescenzo, che ha occupato l’ingresso dell’Autorità Portuale.

Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana, che più volte aveva raccontato le ombre dell’ascesa dell’influencer, dal canto suo si è schierato contro gli ormeggiatori, sottolineando gli abusi a loro riconducibili negli anni. Non a caso la sua richiesta è di "bandi pubblici e trasparenti" per cui invita la Capitaneria e l'Autorità portuale a "non farsi intimidire", sottolineando che "le concessioni devono essere date tramite bando e a società pulite", escludendo "chi ha realizzato negli anni approdi abusivi, illeciti di ogni tipo e illegalità diffuse". "Nonostante le minacce rivolte alla Capitaneria di Porto e mosse nei nostri riguardi e nei riguardi di Marco Cuomo, autore di un dossier sugli ormeggi abusivi – proseguono Borrelli e il consigliere Lorenzo Pascucci – confermiamo la nostra presenza sull’intera costa e vigileremo al fine di verificare la corretta condizione e liceità di tutti gli approdi e ormeggi e continueremo a segnalare tutte le irregolarità di cui verremo a conoscenza".