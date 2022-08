Porcia, ucciso a 15 anni in bicicletta: chi è la donna alla guida dell'auto che lo ha travolto

21 agosto 2022 a

Un ragazzino di 15 anni è morto a Porcia, alle porte di Pordenone in Friuli Venezia Giulia: il giovanissimo è stato travolto da un'auto mentre sostava con la sua bicicletta in una strada insieme ai suoi amici, nei pressi di una palazzina. Il fatto è avvenuto nelle prime ore della mattina, come confermato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone. Alla guida dell'auto c'era una giovane di 20 anni, cittadina americana: si tratta di una militare in servizio alla Base Usaf di Aviano e avrebbe perso il controllo dell'auto nei pressi di una rotonda.

Ricoverata sotto choc nel vicino ospedale di Pordedone, la 20enne verrà arrestata per omicidio stradale, secondo quanto stabilito dalla Procura di Pordenone sulla scorta degli accertamenti dei Carabinieri della locale Compagnia. La misura è stata decisa in base alla gravità delle conseguenze dell'incidente e non per altre motivazioni: la donna, infatti, si è subito fermata a soccorrere il ragazzino, poi, sotto choc, è stata portata in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Qui è stata sottoposta agli accertamenti con l'etilometro, ma i risultati non sono ancora pervenuti agli investigatori. Come è prassi in questi casi, essendo la giovane incensurata sarà posta agli arresti domiciliari.