Fratelli Bianchi, 15 secondi prima di uccidere Willy... l'intercettazione sconvolgente

Le motivazioni della condanna di Marco e Gabriele Bianchi per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte sono attese per la fine di settembre, ma nel frattempo, mentre gli avvocati preparano il ricorso, spunta una telefonata che smentisce quanto sostenuto dai due lottatori di Artena. Come rivela Repubblica si tratta di una conversazione di 15 secondi tra Gabriele Bianchi e Omar Shabani, membro della chat "la gang dello scrocchio" in cui i Bianchi vantavano con gli amici i loro pestaggi, presente anche lui sulla scena dell’omicidio di Willy. Di quella telefonata nessuno dei due vuole parlare.

"Non dite questa cosa". Fratelli Bianchi, colpo di scena: la frase che spiega tutto

Cosa si sono detti Shabani e Gabriele un minuto prima che Willy morisse? In aula Bianchi ha negato di aver fatto quella telefonata e, davanti al tabulato esaminato dai carabinieri, ha detto di non ricordarne il contenuto. Una conversazione di cui ha affermato di aver perso la memoria pure Shabani. Altri aspetti da chiarire nel prossimo processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello del Tribunale di Roma.