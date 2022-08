Fratelli Bianchi: "Li avete voi?". Cosa si nasconde nell'intercettazione

04 agosto 2022 a

Emergono nuovi dettagli sulla morte di Willy Monteiro per cui sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Bianchi. Proprio loro, secondo l'amico Francesco Belleggia che il 18 novembre scorso fu ascoltato dalla Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone, avrebbero "sfilato via i loro anelli e consegnati all'avvocato". Gli stessi che Marco e Gabriele Bianchi indossavano il giorno della morte del 20enne di Colleferro, Roma. Un dettaglio non da poco se si considera che proprio su quei gioielli potrebbero esserci delle tracce biologiche, utili per capire chi ha sferrato i pugni micidiali.

Ad aumentare il mistero dietro gli anelli, una conversazione registrata nel carcere di Rebibbia di 16 ottobre 2020. Qui Gabriele Bianchi ha incontrato la madre Simonetta Di Tullio e la fidanzata Silvia Ladaga. Per l'occasione Gabriele chiede alla madre e alla fidanzata: "L'orologio mio, le collane, gli anelli, ce li avete voi o no?". La fidanzata: "Si, si ce li abbiamo. Ce li ha Alessandro".

"A posto", commenta liquidando la vicenda. Immediata la reazione della fidanzata che però gli chiede: "Ma scusami i due bracciali?". E lui: "Chigli (quelli) me li hanno sequestrati". Insomma, solo quelli, il resto invece i fratelli Bianchi lo avrebbero fatto sparire. Anelli compresi.