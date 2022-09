Papa Francesco, guai di salute: "Il dottore me lo ha vietato"

05 settembre 2022 a

Nessun viaggio per Papa Francesco, né in Ucraina né in Russia. "Il medico me lo ha vietato", ha rivelato Bergoglio in un'intervista a Tvi/Cnn Portogallo. In ogni caso, il Pontefice non ha escluso nulla per il futuro: "La visita è nell'aria. Ancora non so. Domani ho un colloquio telefonico con il presidente Zelensky. Vediamo". Poi però ha ammesso pure che la strada del dialogo come possibile soluzione al conflitto ucraino "è difficile". La sua prossima visita potrebbe essere quella in Kazakhstan, prevista dal 13 al 15 settembre.

"Ora non posso andare perché dopo la trasferta in Canada il recupero del ginocchio si è un po' risentito e il medico me lo ha proibito - ha raccontato Papa Francesco - faccio quello che posso. E chiedo a tutti di fare quello che possono. Tra tutti, qualcosa si può fare. Accompagno con il mio dolore e con le mie preghiere tutto ciò che posso. Ma la situazione è davvero tragica".

Nel corso dell'intervista, di cui sono stati pubblicati solo degli spezzoni, il Papa ha ricordato che diversi rappresentanti del Vaticano sono già stati a Kiev dall'inizio della guerra: "La mia presenza lì è forte". Il colloquio integrale con Bergoglio andrà in onda lunedì prossimo, il 12 settembre, sulla Cnn Portogallo.