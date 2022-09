Ascoli Piceno, forti scosse di terremoto: attimi di panico, la gente scende in strada

22 settembre 2022 a

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.1, è stata registrata alle 12.24 a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, con epicentro a otto chilometri dal capoluogo. Secondo l'Ingv il sisma ha avuto una profondità di 24 chilometri. Subito dopo si sono verificate altre due scosse, con lo stesso epicentro, una di magnitudo 3.6 alle 12.25 e una di magnitudo 2 alle 12.27. Quando si è sentito il terremoto ad Ascoli Piceno la gente è uscita in strada. Anche gli studenti delle scuole hanno abbandonato gli istituti per paura.

"Dalle prime verifiche effettuate, l'evento sismico, con epicentro localizzato nei comuni di Folignano (Ap), Civitella del Tronto (Te) e Ascoli Piceno - risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose", annuncia il Dipartimento della Protezione civile, in una nota, spiegando che, a seguito dell'evento sismico registrato dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Ascoli Piceno, alle ore 12.24 con magnitudo 4.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. La scossa è stata seguita ad un minuto di distanza, alle 12.25, da un ulteriore evento di magnitudo 3.6.