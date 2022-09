Alluvione Marche: ritrovato il corpo di Mattia, il bambino disperso

23 settembre 2022 a

È stato ritrovato, dopo otto giorni di estenuanti ricerche, il corpo di Mattia Luconi, il bambino di 8 anni disperso dopo l'alluvione nelle Marche. Per l'ufficialità, si attende il test del Dna, che intanto è stato già disposto. Ad avvistare il corpo, completamente avvolto di fango, è stato il proprietario del terreno su cui giaceva il piccolo, nel Comune di Trecastelli, a una distanza di circa 15 chilometri dal punto in cui è stato trascinato via dalla piena del fiume che lo ha colto mentre si trovava in macchina con la madre. Il bimbo era stato strappato dalle braccia della madre dopo che erano scesi dalla loro auto per portarsi in salvo. La donna aveva provato a cercarlo, anche arrampicandosi su un albero, dove poi era stata trovata dai soccorritori e portata in ospedale.