Napoli, scheda elettorale piena di feci: orrore e disgusto al seggio

Non basta la bassa affluenza a testimoniare l'avversione alla politica. Un cittadino italiano ha ben pensato di cospargere sulla scheda elettorale gli escrementi. È accaduto a Napoli, dove un elettore indeciso ha deciso di imitare la ben nota scena del voto in Fantozzi subisce ancora. La domanda che gli utenti del web continuano a farsi è: se la sarà portata da casa o ha fatto tutto lì?

Una cosa è certa: nei seggi è vietato scattare foto. Per tutta la giornata di domenica 25 settembre, infatti, le forze dell’ordine hanno controllato che le operazioni di voto si svolgessero regolarmente e che i telefonini venissero consegnati precedentemente. A essere però beccato in flagrante, sempre in Campania, è stato un 71enne. L'uomo ha scattato una foto ma si era dimenticato di togliere il flash.

Fermato da chi controllava, il signore ha negato di aver fatto scatti. Addirritura, una volta che gli è stato intimato di consegnare il cellulare, il 71enne ne ha consegnato un altro. I militari comunque non hanno creduto alla sua versione e hanno insistito fino a quando l'uomo ha dovuto mostrare la foto sul secondo smartphone che portava con sé. Per lui è scattata una denuncia penale e il sequestro del telefono.