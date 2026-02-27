Inter, Fabio Caressa spiana Beppe Bergomi: "Non puoi negarlo"

Inter e Napoli fuori dalla Champions, Juventus eliminata tra polemiche arbitrali contro il Galatasary, solo un’Atalanta straordinaria è riuscita a ribaltare il Borussia Dortmund. Il bilancio europeo delle italiane accende il dibattito. A Sky il confronto tra Fabio Caressa e Beppe Bergomi è stato acceso, soprattutto su un punto: si può parlare di flop? L’Inter, finalista della scorsa edizione, è caduta contro il Bodo Glimt nel doppio confronto, incassando cinque gol tra andata e ritorno. Il Napoli, Campione d’Italia, ha chiuso addirittura al 30° posto su 36 nella fase a girone unico, mancando anche l’accesso ai playoff dopo il passo falso con il Copenaghen. Due percorsi diversi, stesso epilogo.

Per Caressa il giudizio è netto: “Beppe, dai — dice secco — Non si può dire che non sia un flop che la finalista non arrivi nemmeno agli ottavi”. Il riferimento è alle aspettative altissime sull’Inter. Bergomi, però, respinge il paragone con gli azzurri: “Sì, ma non è corretto paragonarlo a una squadra che non s'è nemmeno qualificata”. Il botta e risposta si accende: “È un flop simile a quello del Napoli uscire col Bodo prima degli ottavi”, insiste Caressa.