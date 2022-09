Easyjet, aereo colpito da un fulmine: terrore sul volo Milano-Napoli

26 settembre 2022 a

Attimi di terrore all'interno di un volo partito da Milano e diretto a Napoli, nel pomeriggio di domenica 25 settembre. Un aereo della compagnia low cost EasyJet è stato infatti colpito da un fulmine mentre era in volo e ha dovuto fare un atterraggio di emergenza su Bari per evitare gli eventuali rischi. 90 i passeggeri a bordo, fortunatamente tutti illesi. Il volo decollato da Milano sarebbe dovuto atterrare in serata all'aeroporto di Napoli Capodichino, ma il fulmine, a causa delle forti piogge che hanno interessato l'area di Napoli e l'intera regione Campania, ha compromesso la possibilità di continuare a volare in sicurezza dopo aver danneggiato l'ala. Così il comandante, in accordo con le torri di controllo, ha deciso di cambiare rotta scegliendo l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari. L’atterraggio è avvenuto in sicurezza, e tra i passeggeri - poi trasferiti a Napoli via terra - e l'equipaggio nessuno è rimasto ferito. Solo, dunque, tanta paura.

Ciononostante, un aereo colpito da un fulmine non è un evento così raro. Il fenomeno avviene quando le cariche elettriche negative, che solitamente sono alla base delle nubi, si scontrano con le cariche positive che sono presenti sulla superficie del velivolo. Gli aerei, in considerazione di tutto ciò, sono progettati per affrontare una evenienza simile e i passeggeri sono ben protetti. Solitamente i danni a persone e cose sono minimi, e vengono effettuati minuziosi controlli alla strumentazione dopo un fatto del genere.