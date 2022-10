Ragno violino: piaghe, pus e sangue. Dove è emergenza in Italia

04 ottobre 2022 a

a

a

Allarme ragno violino a Roma: ci sarebbero stati tanti casi in poche ore, stando al racconto di alcune farmacie della città. Parliamo di un ragno particolare, la cui puntura può provocare problemi seri. Le zone più colpite della Capitale sarebbero diverse, dal Laurentino al Portuense. L'aracnide in questione può essere di piccola o media e grandezza, dai 7 ai 9 millimetri e ha un colore tra il marrone e il giallo.

Regina Elisabetta, "un ragno sulla bara": clamoroso, ecco cosa significa

Il ragno violino può sembrare innocuo, ma la sua puntura - seppur asintomatica in un primo momento - si fa sentire eccome. "Con il passare delle ore si trasforma. In pochi giorni abbiamo visto 5 pazienti con piaghe vere e proprie - ha spiegato a Leggo il farmacista Roberto Adrower -. Nel giro di 24-36 ore quel pizzico causa prurito e dolore, mano a mano si apre una piaga con pus e sangue. Come quelle cosiddette da decubito. I pazienti vengono da noi, dopo aver avuto dal medico curante la certificazione di puntura da ragno violino, perché devono assumere antibiotici e cortisonici".

"Enorme e senza zampe", il ragno esotico: terrore in città, cosa state vedendo | Guarda

Secondo Adrower bisogna essere molto attenti: "Alziamo l'attenzione perché bisognerebbe controllare le aree verdi pubbliche e private: tutti i pazienti ci dicono infatti di essere stati punti all'aperto, in zona come Laurentina e Portuense. Uno di loro addirittura sul naso ed ora presenta seri fastidi. Mai visto niente di simile". Intanto Marco Palma, consigliere FdI del Municipio 11, ha fatto sapere di avere inviato "una formale richiesta di intervento sia all'Ama che al dipartimento ambiente di Roma Capitale per una verifica rispetto alla situazione attuale e sullle attività di prevenzione da mettere in campo. Ho chiesto inoltre di conoscere le motivazioni per le quali, pur avendo gli strumenti necessari per le attività di bonifica e smaltimento, l'Ama non abbia più le competenze per attuare interventi simili".