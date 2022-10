La Roma di Gualtieri, una pacchia per i topi in strada

06 ottobre 2022 a

Non solo i cinghiali: anche i topi scorrazzano amabilmente nelle vie del centro di Roma. Siamo in via del Corso, il salotto della Capitale d'Italia amministrata dal sindaco del Pd Roberto Gualtieri dopo un quinquennio a guida Virginia Raggi e Movimento 5 Stelle. La situazione dei rifiuti abbandonati sui marciapiedi resta una emergenza insoluta, e proliferano anche ratti e pantegane, liberi di passare da sacchetto a sacchetto in cerca di cibo.