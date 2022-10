Milano, accoltellamento al centro commerciale: 1 morto e 4 feriti

27 ottobre 2022 a

Momenti di paura al supermercato del centro Milanofiori di Assago, proprio alle porte di Milano. Intorno alle 18,30 un uomo ha accoltellato cinque persone. Tra loro ci sarebbe il calciatore del Monza Pablo Mari. L'atleta, secondo quanto si apprende, è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, dove sta per essere raggiunto dall'amministratore delegato del club Adriano Galliani e dal tecnico, Raffaele Palladino. Il giocatore, prelevato in prestito dall'Arsenal, è cosciente e non sarebbe in gravi condizioni.

Immediatamente è scattato l'intervento dei soccorritori: sul posto ci sono i carabinieri e almeno sei unità del 118. Tre delle persone colpite sono in gravi condizioni. Una di queste non è sopravvissuta. I militari stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri di Corsico.

A quanto pare, secondo le prime informazioni, si tratta di un italiano di 46 anni. "Per ora si esclude una matrice fondamentalista", riferiscono gli investigatori, aggiungendo che "la posizione del 46enne, verosimilmente affetto da disturbi psichici, è attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria". A consegnare agli agenti il 46enne sarebbero stati gli stessi clienti del centro commerciale.





Notizia in aggiornamento