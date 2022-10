Piantedosi, attacco al ministro: "Vergogna": chi è il nuovo paladino delle Ong

29 ottobre 2022 a

Vincenzo Campo, sindaco di Pantelleria, ha criticato duramente la linea del ministro Matteo Piantedosi sulle ong. “In questo momento - ha dichiarato il primo cittadino all’Adnkronos - da italiano non posso che provare vergogna. Non è bloccando per quattro-cinque giorni le navi in mare che si affronta il fenomeno migratorio. Così si gioca solo con la vita delle persone. Se poi su quelle navi ci sono bimbi e donne, magari incinta, credo che tutti dovremmo provare una profonda vergogna”.

Nel Mediterraneo centrale sono tre le navi umanitarie che attendono di poter sbarcare: a bordo ci sono quasi mille naufraghi, inclusi neonati, minori che hanno affrontato la traversata da soli e donne. “Al neo governo Meloni dico di smetterla con questo teatrino - ha rincarato la dose Campo - occorre, invece, lavorare con l’Europa per la redistribuzione dei migranti, perché l’Italia è punto di arrivo ma non la destinazione finale per l’80 percento di chi arriva sulle nostre coste. Ed è necessario anche tessere reti diplomatiche sul fronte dei Paesi del Nord Africa perché chi scappa fugge da guerre, miseria e violenza. E affronta il mare affidandosi ai trafficanti perché non esistono vie legali di accesso”.

Nell’isola di Pantelleria gli sbarchi sono praticamente quotidiani: “La situazione è sotto controllo, anche se siamo in emergenza. Anche se la situazione non è semplice, è sicuramente migliore rispetto allo scorso anno, pur se i numeri degli arrivi sono decisamente superiori. L’assenza dei protocolli sanitari anti Covid che imponevano la quarantena anche i contatti dei soggetti positivi al virus, con i migranti costretti a rimanere anche 20 giorni sull’isola, ha velocizzato le procedure e i trasferimenti”.