Chieti, sesso proibito nel night club: choc, chi c'è tra gli arrestati

I controlli della polizia in quattro night club in provincia di Chieti hanno portato a una scoperta sorprendente: tra le 73 persone identificate, sia lavoratori che clienti, c'erano anche un uomo di 81 anni e un uomo che risultava essere agli arresti domiciliari. In generale, comunque, le persone coinvolte avrebbero tutte un'età compresa tra i 60 e i 70 anni.

Gli agenti della squadra mobile della questura di Chieti, come riporta Leggo, hanno fatto diversi controlli finalizzati a contrastare il fenomeno del lavoro illecito e dello sfruttamento degli immigrati, con particolare riguardo allo sfruttamento sessuale, alla frode previdenziale, all'accattonaggio forzato e ad altre forme di lavoro illegale. Insieme agli agenti anche il personale dell'ufficio immigrazione, della divisione di polizia amministrativa, dei Commissariati di Lanciano e Vasto e dell'Ispettorato del lavoro di Chieti.

All'interno dei locali notturni sono state trovate 34 entreneuse giovanissime provenienti in gran parte dall'Europa dell'est, soprattutto da Ucraina, Albania e Russia. Ai titolari delle attività sarebbero state contestate sanzioni amministrative per un totale di 18.300 euro a causa dell'impiego di personale che non sarebbe stato in regola con le norme in materia di lavoro. Per tre delle attività sottoposte a controllo sarebbe stata disposta anche la sospensione temporanea.