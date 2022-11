Cassino, mancia un panino e rischia la morte: cos'era finito dentro

22 novembre 2022 a

a

a

Orrori in tavola e scene da incubo in un ristorante di Cassino, cittadina in provincia di Frosinone. Il locale appartenente a una rete di fast food è stato chiuso dalla Polizia dopo che un cliente ha ingoiato un chiodo finito nella farcitura di un hamburger. L'incredibile episodio che visto come protagonista un operaio che lunedì sera, affamato a conclusione di una giornata di lavoro, si era fermato per mangiare qualcosa.

Orrore nel ripieno degli agnolotti: "Sudore di cane". Choc allo ristorante: cosa c'è dentro

Mentre masticava il suo panino doppio strato, l'uomo si è accorto che non tutto era andato per il verso giusto. Qualcosa di metallico gli aveva appena spezzato un molare. Ha quindi sputato il boccone e con sua (bruttissima) sorpresa si è ritrovato nel piatto un chiodino. Ma il peggio, purtroppo per lui, era già accaduto. I chiodi finiti chissà come nell'hamburger erano due, e l'altro gli era già finito nell'esofago insieme a parte della cena.

"Questo è troppo": orrore al ristorante, ecco cosa vi servono per 18 dollari | Immagini forti

Immediato l'allarme all'Ares 118 e la corsa in ospedale dove i medici lo hanno sottoposto a Tac. Il chiodo è finito nell'intestino e per poterlo rimuovere è stato necessario sottoporre nella notte l'operaio a un intervento chirurgico d'urgenza. La Polizia di Stato sta ora ricostruendo quanto accaduto: ha sequestrato ogni alimento presente nelle cucine e nelle celle frigorifero e chiuso in via del tutto preventiva il locale.