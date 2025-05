Garlasco, il diario di Sempio nelle mani degli inquirenti: cosa c'è dentro

"In questo momento sono più preoccupato per i miei, perché ho saputo che hanno perquisito anche loro ed è stata una cosa lunga - ha aggiunto il 37enne -. L'unica cosa che però tengo a dire è che non sono stato portato via dai carabinieri, non sono stato in nessuna caserma, non è vero nulla di quanto ho sentito su questo argomento. Solo questo". La verità, quindi, è che c'è stata solo una perquisizione.