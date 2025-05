Garlasco, chi può scagionare Sempio: siamo alla svolta?

Sempio, 37 anni, sarà sentito, tra le altre cose, anche sul tema che ha scritto sul delitto nel 2013. Tema trovato durante la perquisizione nella sua abitazione di Voghera insieme ad altro materiale informatico e vecchi scritti sequestrati Si tratterebbe di un articolo sul delitto di Garlasco, richiesto da una sua ex professoressa. All'epoca dei fatti Sempio aveva 19 anni. “Mi risulta che l’abbia proposto spesso e, comunque, non c’è niente di losco , di oscuro, nell’aver fatto questo tema”, ha dichiarato l’avvocato Angela Taccia, spiegando che sarebbe stato lui stesso a riferire ai carabinieri dell’esistenza di quel testo.

Nuovi interrogatori per il delitto di Garlasco : gli investigatori che stanno cercando di fare luce sull'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata senza vita nella villetta di famiglia ad agosto 2007, ascolteranno il nuovo indagato Andrea Sempio , l'ex fidanzato della vittima e unico condannato Alberto Stasi, e il fratello di Chiara, Marco Poggi. Al centro degli interrogatori gli elementi emersi di recente dall'inchiesta. Fondamentale, per gli inquirenti, sarò la testimonianza del fratello di Chiara, dal momento che potrebbe aiutare a ricostruire le abitudini del gruppo di amici frequentato da Sempio.

Nei giorni scorsi, le perquisizioni dei carabinieri hanno interessato anche la casa dei genitori del 37enne e quella di due suoi amici, Roberto Freddi e Mattia Capra, tutti legati al giro di conoscenze di Marco Poggi. “Ho temuto di essere arrestato. Sono stanco, ma pronto ad affrontare tutto”, ha dichiarato Sempio in un’intervista a Quarto Grado, rivelando di essere “preoccupato” per la madre e il padre e “dispiaciuto” per il coinvolgimento nelle indagini degli amici.