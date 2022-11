Tagadà, Sottocorona: "126 millimetri in 6 ore", la verità choc su Ischia

28 novembre 2022 a

"Sono caduti 126 millimetri in sei ore": il meteorologo Paolo Sottocorona è intervenuto a Tagadà, ospite di Tiziana Panella su La7, sulle cause dell'alluvione a Ischia. L'isola campana, infatti, è stata letteralmente travolta dall'acqua e dal fango nelle scorse ore. In otto hanno perso la vita. Parlando dei millimetri caduti su quel territorio, Sottocorona ha spiegato: "Sono tantissimi già se fossero distribuiti nelle 24 ore, in questo caso sono stati concentrati in sei ore e addirittura risultano delle precipitazioni di 50 millimetri in un'ora, che è una cosa enorme...".

"È evidente che l'impatto di una precipitazione di questa intensità... - ha continuato il meteorologo nello studio della Panella - credo ci siano due fasi: la prima è l'impatto fisico dell'acqua che erode in superficie e poi c'è l'acqua che penetra e potrebbe fare danni in seguito". "Ma è un evento eccezionale e prevedibile o no?", gli ha chiesto a un certo punto la conduttrice del talk.

L'intervento di Sottocorona a Tagadà

Alla domanda della giornalista, Sottocorona ha risposto in maniera netta: "Si, è prevedibile, nei giorni scorsi erano previsti fenomeni intensissimi". Il meteorologo, infine, ha rimarcato anche una importante differenza: "La quantità di acqua caduta a Ischia e Capri non è così diversa, i danni però dipendono dal territorio".