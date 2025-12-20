Pierluigi Bersani zittito da FdI: "Prendine atto"

È più forte di loro. I compagni non riescono a digerire che Atreju sia stato un successo e che Giorgia Meloni abbia rivendicato di fronte al suo pubblico tutti i successi conquistati dal governo. Così Pier Luigi Bersani si è fiondato su La7 per attaccare il presidente del Consiglio, come se lui non fosse mai intervenuto da una festa dell'Unità lisciandosi il pelo. Ma tant'è.

“Le feste uno le fa come vuole: le fa con dotti medici sapienti o con nani e ballerine, ma il significato di una festa politica è il messaggio che vuole dare a tutto il paese - ha detto Bersani -. E il messaggio di quella festa è stato un comiziaccio. Il senso di quell’operazione alla fine si è rivelato un parlarsi in casa, attaccare gli altri. Chi governa deve pronunciare i problemi, riconoscerli e dire alla gente cosa pensa di fare, una visione, un’idea, qualche provvedimento, una riforma. Sono tre anni che non abbiamo visto uno straccio di riforma".