Saman Abbas, morte atroce: ecco come è stata ammazzata

10 dicembre 2022 a

a

a

Una morte atroce quella di Saman Abbas, la 18enne pachistana per il cui omicidio sono indagati i familiari. Lo evidenzia parlando con i cronisti l’avvocato Riziero Angeletti, parte civile nel procedimento con l’Unione delle Comunità islamiche in Italia, che ieri ha partecipato all’esame autoptico sui resti trovati in un casolare il 18 novembre scorso.

Saman Abbas, l'agghiacciante intercettazione del padre: la frase mostruosa

"Da questo primo esame parziale ma certamente importante ne è derivata una considerazione sulle modalità di esecuzione dell’uccisione della ragazza - ha detto l’avvocato al microfono di Rainews24 - che forse non corrispondono a quelle che pensavamo fino ad oggi e certamente sono più atroci". E a sottolineare la crudeltà con cui è stata ammazzata Saman ci sono le risultanze dell'esame autoptico: un taglio all’altezza della gola.

"Dov'è la mamma di Saman Abbas". L'ultima oscena menzogna

È il segno di violenza più evidente trovato sui resti umani che si ritengono essere di Saman . Tuttavia - da quanto appreso - serviranno gli esami istologici sui tessuti per accertare se la giovane sia stata sgozzata e uccisa o il taglio sia stato fatto post-mortem. Alle attività, dirette dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo hanno partecipato oltre i periti, nominati dai giudici, anche i consulenti nominati dalle parti, ovvero la Procura, gli imputati e le parti civili, tra cui l’associazione Penelope e l’Ucoii.