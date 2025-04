Saman Abbas, ergastolo per genitori e cugini: 22 anni allo zio

" Se domani tocca a me voglio essere l'ultima ". È il cartello con la scritta in urdu, tradotta in italiano, esposto da una decina di donne, alcune avvocatesse delle associazioni per la difesa delle donne costituite parte civile e l'ex sindaca di Novellara, Elena Carletti, nell'aula della corte di assise di appello di Bologna, prima della sentenza di Saman. Hanno spiegato di averlo portato con sé come cittadine.

"Sono innocente, non ho avuto nessun ruolo in questa vicenda, come anche Nomanhulq. Non siamo colpevoli, non vogliamo andare di nuovo in carcere e chiediamo giustizia". Lo aveva detto Ikram Ijaz, uno dei due cugini di Saman Abbas imputati per l'omicidio della 18enne, nelle dichiarazioni spontanee al termine della discussione in Corte di assise di appello. "Mi dispiace moltissimo di quello che è successo, ma su questo non posso riferire". Prima aveva parlato l'altro cugino, Nomanhulaq Nomanhulaq, come lui assolto in primo grado: 'L'errore che abbiamo fatto è allontanarci da qua, se non fossimo fuggiti non saremmo in questa situazione".