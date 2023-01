Guidonia, scossa di terremoto: avvertita anche a Roma, Tivoli e Monterotondo

01 gennaio 2023 a

La terra torna a tremare nel Centro-Italia. Una scossa di terremoto, con una stima provvisoria di 3,3 gradi Richter è stato registrato intorno alle 14.07 in provincia di Roma. Lo comunica l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia con un tweet. L'epicentro è stato localizzato 3 km a sudest di Guidonia Montecelio, a una profondità di 9 km. La scossa è stata avvertita in maniera forte nella zona di Tivoli e anche a Monterotondo e nella zona di via Tuscolana. Al momento nessuna segnalazione di danni è pervenuta alla sala operativa del comando dei vigili del fuoco. Dunque non si registrano danni a cose o persone. I vigili del fuoco comunque verificheranno le eventuali segnalazioni. Ma al momento la situazione è sotto controllo. Solo qualche giorno fa, il 29 dicembre intorno alle 13.38 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo di 4.0 nella zona del Tirreno Meridionale, tra la Calabria e la Campania con particolare risentimento sismico a Cosenza e provincia. In pochi minuti sono state tante le segnalazioni. L’ipocentro è stato individuato a circa 27 km di profondità. Alle 16.10, altra scossa di magnitudo 4.1 è stata avvertita nel Nord della Calabria, con epicentro a Bonifati sempre sul Mar Tirreno.