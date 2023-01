Papa Francesco contro padre Georg? "Arma letale che uccide"

08 gennaio 2023 a

Come ogni domenica, ecco l'Angelus. Ma questo è un Angelus diverso dagli altri, più atteso, più scrutato: Papa Francesco parla per la prima volta affacciato in San Pietro dopo aver celebrato i funerali di Joseph Ratzinger, con tutto quel che ne è seguito in termini di polemiche, quelle del fronte conservatore e, in particolare, quelle di padre Georg, che ha attaccato in modo durissimo il Pontefice, il tutto a pochi giorni dalla pubblicazione del suo libro che si presenta come una sorta di atto d'accusa a Bergoglio.

E Papa Francesco, in un passaggio del suo intervento, è sembrato voler replicare direttamente a padre Georg: "Fratelli, condividiamo, portiamo i pesi gli uni degli altri, invece di chiacchierare e dividere guardiamoci con compassione, aiutiamoci a vicenda. Chiediamoci: io sono una persona che divide o che condivide? Di Gesù o del chiacchiericcio? Il chiacchiericcio è un'arma letale che uccide la fratellanza", ha affermato il Pontefice. E ogni riferimento non sembra puramente casuale.

Dunque, Bergoglio ha anche citato il predecessore, affermando: "Benedetto XVI ha affermato che Dio ha voluto salvarci andando lui stesso fino in fondo all’abisso della morte, perché ogni uomo, anche chi è caduto tanto in basso da non vedere più il cielo, possa trovare la mano di Dio a cui aggrapparsi e risalire dalle tenebre a rivedere la luce per la quale egli è fatto", ha ricordato Papa Francesco.

E ancora: "Non dividiamo tra buoni e cattivi, ma condividiamo i pesi e guardiamoci con compassione". Questa l'esortazione del Papa. "Fratelli e sorelle, noi pure, discepoli di Gesù, siamo chiamati a esercitare in questo modo la giustizia, nei rapporti con gli altri, nella Chiesa, nella società: non con la durezza di chi giudica e condanna dividendo le persone in buone e cattive, ma con la misericordia di chi accoglie condividendo le ferite e le fragilità delle sorelle e dei fratelli, per rialzarli. Vorrei dirlo così: non dividendo, ma condividendo. Non dividere, ma condividere. Facciamo come Gesù: condividiamo, portiamo i pesi gli uni degli altri, invece di chiacchierare e distruggere guardiamoci con compassione, aiutiamoci a vicenda". "Il chiacchiericcio - ha ribadito il Papa parlando a braccio - è un'arma letale uccide l'amore e la società". "Chiediamoci: io sono una persona che divide o che condivide? E ora preghiamo la Madonna, che ha dato alla luce Gesù, immergendolo nella nostra fragilità perché riavessimo la vita", ha concluso Papa Francesco un intervento dall'elevatissimo peso specifico.