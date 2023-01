Cotral, il gesto osceno del conducente del pullman: video choc

12 gennaio 2023 a

Un conducente Cotral è finito nella bufera perché alcuni ragazzi a bordo dell’autobus lo hanno ripreso mentre si masturbava alla guida. L’inquadratura non consente di risalire all’identità dell’uomo al volante, che così dovrebbe evitare provvedimenti disciplinari. “Dal video che abbiamo visionato è molto complicato risalire al conducente del mezzo - ha fatto sapere Cotral - perché non sussistono elementi di riconoscibilità”.

L’azienda ha comunque attivato delle verifiche interne, dato che il caso è grave, anche se i ragazzi che lo hanno filmato ci hanno scherzato sopra. Seduti abbastanza lontani dalla cabina di guida, i ragazzi hanno capito che stava succedendo qualcosa di particolarmente ambiguo dallo specchietto retrovisore: di conseguenza hanno tirato fuori il cellulare e hanno filmato tutto. Si evince abbastanza chiaramente che il conducente fa dei movimenti osceni mentre guida.

E non è neanche la prima volta che succede a chi lavora in un’azienda del servizio di trasporto pubblico: ci sono già stati in passato conducenti che sono stati filmati mentre si masturbano sul luogo di lavoro, con motore acceso e mezzo in moto. Ad esempio a marzo 2022 fece il giro delle chat dei dipendenti il video di un autista dell’Atac che usa una mano per toccarsi e l’altra per riprendersi con il cellulare, con il volante diventato un accessorio.