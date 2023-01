Roma, 62enne inghiottita da una voragine. Furia Salvini: "Ecco la sinistra"

21 gennaio 2023 a

Una scena che ha dell'assurdo quella a cui hanno assistito alcuni automobilisti transitati in piazza della Libertà a Roma in data 19 gennaio. Verso le 8, poco prima di ponte Regina Margherita, una Smart è finita all'interno di una voragine. Tutto vero. Una donna di 62 anni stava guidando la propria vettura quando è sprofondata in un'enorme buca. A darne notizia Matteo Salvini. Il leader della Lega pubblica su Twitter un video dei soccorsi intervenuti sul posto. Qui il gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale sta lavorando per ricostruire il sinistro. L'incidente sarebbe accaduto a causa di una buca scavata per la posa di sottoservizi.

Eppure il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture non può nascondere una certa indignazione: "Roma e il Lazio, gestiti dalla sinistra, non possono permettersi di vedere sprofondare auto in pieno centro della capitale. Il 12 e 13 febbraio, con la Lega, si volta pagina". Date che vedranno i cittadini votare per il presidente della Regione. Non è infatti la prima volta che la Capitale occupa le pagine di cronaca con accadimenti simili.

Mesi fa è stata la volta di un camion sprofondato dentro l'ennesima voragine in via Niccolò Piccinino, al Pigneto. Poi ancora è accaduto a un altro mezzo finito in una buca in via Zenodossio, all’altezza del civico 5, in zona Torpignattara. "Un grande spavento. È successo tutto in un attimo, abbiamo sentito un boato e quando ci siamo affacciati abbiamo visto le auto inghiottite dall’asfalto - raccontava una residente della zona -. Io e altri abbiamo temuto per le fondamenta del palazzo. Anche perché la perdita, ci dicono, c’era da tempo ma nessuno era mai intervenuto". E infatti la sinistra e Roberto Gualtieri dove sono?