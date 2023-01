Putin, inquietante scoperta nel covo di Messina Denaro

21 gennaio 2023 a

a

a

Una scoperta piuttosto curiosa è stata fatta in uno dei covi di Matteo Messina Denaro, catturato dopo trent’anni di latitanza. Si tratta dell’ultimo rifugio, quello di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara: al suo interno c’era una libreria con decine di volumi sugli argomenti più disparati, compresi alcuni testi storici; tra questi, una biografia di Vladimir Putin. Ovviamente tale scoperta non ha alcuna rilevanza, rappresenta però una semplice curiosità.

A quattro giorni dalla cattura del boss dei boss stanno proseguendo a tappeto le perquisizioni a Campobello di Mazara, dove finora sono stati trovati due covi e un bunker. Quest’ultimo era utilizzato da Messina Denaro per nascondere oggetti di valore e carte di vario tipo. Nell’appartamento di vicolo San Vito sono state fatte delle scoperte interessanti: non solo carte al vaglio del pm e post-it con nomi e cifre, c’erano anche scarpe griffate, un quadro con l’immagine di Marlon Brando nei panni di don Vito Corleone ne Il Padrino e un altro a colori con Joker.

Nel frattempo Messina Denaro, che risulta essere gravemente malato, è stato sottoposto in carcere alla prima seduta di chemio dopo la cattura. “L’allestimento dell’ambulatorio - fanno sapere fonti sanitarie della Asl dell’Aquila - costituisce un modello virtuoso perché permette di evitare rischi e consente un ingente risparmio di risorse. Inoltre non è stato distolto nulla dall'assistenza normale”. Quindi non è in atto alcun trattamento di privilegio, come qualcuno aveva strumentalmente provato a dire…