Dov'è il benzinaio più caro d'Italia, quanto si paga

10 febbraio 2023 a

a

a

Alfonso Centrone è stato definito "benzinaio più caro d'Italia" tanto che nemmeno lui fa più il pieno nella sua stazione di servizio. Secondo quanto riporta il sito Leggo l'uomo e la sua famiglia gestiscono questo distributore di benzina in centro a Trani in Puglia da oltre trent'anni ma ormai i suoi prezzi sono diventati proibitivi: 2,34 euro al litro la benzina e 2,44 euro il diesel. E la sua storia è diventata virale dopo un servizio di Telenorba finito su Tiktok.

“Non uno qualunque”: la scoperta sul milanese accoltellato alla stazione Termini

"Personalmente mi spiace, io stesso non faccio benzina qui", confessa Centrone. Che però si giustifica: "Il prezzo viene stabilito dalla compagnia, il mio guadagno è sempre di 3 centesimi: può anche aumentare a 50 euro euro il litro, il mio guadagno è sempre quello". Il problema è che nessuno si rifornisce più da lui, solo le auto dell'acquedotto e quelle forze dell'ordine lo fanno. Ma solo perché hanno una convenzione.

"Cos'è ora mia figlia", lo sfogo che imbarazza il figlio di Grillo

"Non ho la più pallida idea di come risolvere la situazione", aggiunge il benzinaio. "Il costo lo abbiamo abbassato quando hanno tolto le accise ma sappiate che noi benzinai ci abbiamo rimesso soldi, le abbiamo anticipate noi e sono convinto di aver perso quei soldi". Centrone sostiene di averle provate tutte con la compagnia per abbassare il prezzo del carburante ma niente. Così ora deve gestire un distributore di benzina "fantasma", con la consapevolezza di averci anche perso dei soldi.