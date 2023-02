Cospito, colpo di scena: "Torna a prendere gli integratori"

13 febbraio 2023 a

Alfredo Cospito è in sciopero della fame da quasi quattro mesi e dall’11 febbraio si trova all’ospedale San Paolo in una delle camere riservate ai detenuti in regime di 41 bis. In questi giorni l’anarchico è tornato ad assumere integratori, in particolare il potassio. “È molto provato, magrissimo e molto pallido ma ha ripreso ad assumere il potassio e riprenderà anche con gli altri integratori”, ha riferito all’Agi l’avvocato Caterina Calia.

Quest’ultima è stata per circa tre ore all’ospedale San Paolo, dove ha visitato l’anarchico ricoverato. La scelta di ricominciare con gli integratori è stata spiegata dall’avvocato come legata alla possibilità che lascia intravedere il parere del pg, che chiede di annullare con rinvio la decisione della Sorveglianza di Roma sul 41 bis a cui è sottoposto Cospito. “Mi ha detto che non vuole suicidarsi - ha chiarito la legale - ma lottare contro il 41 bis che è una cosa terribile da quello che ha visto. Inoltre, il medico gli ha spiegato i rischi che corre non prendendo il potassio”.

Nella giornata di ieri, domenica 12 febbraio, si è appreso che la Procura generale della Cassazione, in vista dell’udienza del 24 febbraio sul ricorso presentato dalla difesa dell’anarchico, con una requisitoria scritta, ha chiesto di annullare con rinvio per un nuovo esame l’ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Roma del 1 dicembre 2022 che aveva confermato il regime di carcere duro per Cospito.