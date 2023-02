Roma locomotiva d'Italia, Cultura Capitale: l'evento a Roma con il ministro Sangiuliano

28 febbraio 2023 a

a

a

Davide Vecchi, direttore del Tempo, ha parlato ai microfoni di Rtl 102.5 dell'evento di questo pomeriggio a Roma, "Cultura Capitale": "Partiamo col ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e dalla sua idea di mettere a pagamento l'ingresso al Pantheon. Noi non ce ne rendiamo conto, ma siamo circondati da monumenti meravigliosi ma tutti troppo gratuiti. Metterli a profitto vuol dire anche portare soldi nelle tasche del Comune, che quindi potrà investirli per tenere pulita la città". Vecchi ha precisato che comunque "ci saranno delle categorie che non pagheranno, come i residenti a Roma".

"Poi ci sarà Alessandro Giuli, direttore del Maxxi", ha proseguito il direttore del Tempo. Che infine ha detto: "Siamo così abituati alla bellezza, non solo a Roma ma in tutta Italia, che la diamo per scontata. Il fatto di pagare un biglietto, nel caso del Pantheon potrebbero essere 2-3 euro e non cifre folli, permette di creare dei fondi da utilizzare per la città e anche per gli stessi monumenti".