Schlein in piazza a Firenze? FdI, il video choc: studenti di destra picchiati

Ci sarà anche la neo-segretaria del Pd Elly Schlein domani a Firenze a rappresentare il Partito democratico in occasione della manifestazione indetta dai sindacati, dalle associazioni e dal mondo politico a difesa della scuola e della Costituzione, dopo l'aggressione davanti al liceo Michelangiolo e le parole del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, sulla lettera della dirigente scolastica del liceo "Leonardo Da Vinci".

"Io ho degli impegni istituzionali e se non li avessi avuti sarei andato", ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini incontrando i giornalisti assieme alla Schlein dopo il primo confronto tra i due sfidanti dopo le primarie di domenica scorsa. "C'è Elly Schlein a rappresentare il Pd - ha aggiunto - e ovviamente mi sento pienamente rappresentato da lei". A Firenze "ci sarà tanta gente del Partito democratico".

Ma arriva da Fratelli d'Italia una "sfida" al Pd e alla sinistra che tanto ha gridato al "rischio di ritorno al fascismo" dopo gli scontri tra gli studenti a Firenze. Galeazzo Bignami, viceministro di Infrastrutture e Trasporti, big di FdI e storico esponente della destra bolognese, su Facebook condivide il video dell’aggressione subita dai giovani di Azione Universitaria, "picchiati e bastonati dagli studenti 'democratici' di sinistra". "La Procura ha già identificato i ritenuti responsabili - sottolinea Bignami -. Qualcuno ne ha sentito parlare? Diffondete. Perché altrimenti passerà sotto silenzio".

I fatti non sono, come detto, quelli di Firenze: si sono verificati il 19 maggio del 2022 a Bologna anche se la dinamica sembra tristemente simile. "I ragazzi di Azione universitaria escono dall'Università di Bologna - si legge in calce al video - e vengono assaliti alle spalle dai collettivi di sinistra. A freddo, senza alcun motivo se non l'odio politico contro la destra".