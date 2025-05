Affari Tuoi, gufata-choc di De Martino: come fa fuori Deborah

È bastata una frase a trasformare una partita in bilico in un inevitabile crollo. Siamo ad Affari Tuoi, la puntata andata in onda domenica 18 maggio su Rai 1, il gioco dei pacchi e della fortuna toranato in onda dopo due giorni di stop causa-tennis. Ebbene, Stefano De Martino, dal bel mezzo del suo regno, ha lanciato quella che sui social è già stata ribattezzata la “gufata dell’anno”.

Ad essere stata colpita dalla gufata è stata Deborah, concorrente siciliana accompagnata dalla madre Patrizia. Quando sul tabellone resistevano appena tre pacchi blu e un solo pacco rosso da 20mila euro, il conduttore ha commentato: “Se me li becchi andiamo dritto alla Regione”. E proprio quel pacco – ironia amara – è stato il primo ad essere eliminato. Morale della favola... si va alla Regione fortunata.