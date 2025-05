Laura Boldrini e il Pd a Gaza? L'unica parola mai pronunciata

Che Laura Boldrini e i vacanzieri intelligenti non siano riusciti a entrare nella Striscia di Gaza, complice il valico di Rafah completamente "sigillato", non dovrebbe stupire più di tanto. Anche perché in fondo il vero obiettivo della "Carovana" democratica era farsi sentire sui social, mandare video e foto ad alto impatto emotivo (come quello della capo-spedizione, ex presidente della Camera, che emozionatissima testimonia "il rumore delle bombe che cadono" oltreconfine. Una operazione di "posizionamento", insomma, un occhiolino strizzato nei confronti del popolo di sinistra-sinistra, gli elettori di Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, che sul tema Palestina hanno posizioni decisamente più radicali rispetto al Nazareno. Pensandoci bene, però, non dovrebbe stupire nemmeno un altro fatto: dalle labbra di Boldrini e compagni non è mai uscita una parola. Una parola precisa: Hamas. Come se il movimento militare e politico (e terroristico) che ha in mano Gaza e Cisgiordania non fosse la causa del dramma mediorientale.

Non per il centrosinistra italiano, però. E sicuramente non per i 5 parlamentari e i 2 eurodeputati di Pd, M5s e Avs che hanno preso d'assalto il Sinai. Il loro appello per la pace e il cessate il fuoco è risultato vuoto come la loro pretesa di poter arrivare a Gaza. Nessun riferimento al 7 ottobre, da cui è nata questa nuova, sanguinosa, infinita guerra. Al posto della condanna ad Hamas è arrivato un appello anche piuttosto livoroso al governo italiano.