Fermo, lo scuolabus investe e uccide bimbo di un anno: la tragedia

Una vera e propria tragedia. Un bimbo di appena un anno è morto investito da uno scuolabus sul quale era salita la sorellina. Il dramma si è consumato questa mattina a Casette d'Ete, in provincia di Fermo. A quanto pare il bus avrebbe fatti retromarcia. Il conducente non si sarebbe accorto della presenza del bimbo e lo ha travolto. Inutile, purtroppo la corsa sul posto tempestiva di una ambulanza.



All'arrivo della squadra di soccorso, il bimbo era già morto. Adesso i titolari dell'indagine, i carabinieri della stazione di Sant'Elpidio a Mare dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e soprattutto ricostruire le manovre del bus. Il conducente sarà sentito per raccontare cosa ha visto dallo specchietto quando ha fatto la manovra fatale per il piccolino. A quanto pare il bambino avrebbe tentato di seguire la sorella che era appena salita sul mezzo. Il piccolino sarebbe sfuggito al controllo della madre e si sarebbe ritrovato di colpo dietro il bus che lo ha travolto. La madre non avrebbe fatto in tempo ad evitare la tragedia segnalando la presenza del bimbo al conducente. Una manovra improvvisa ha spezzato per sempre la vita del bimbo.