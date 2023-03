Torino, completamente cieco riacquista la vista: l'intervento storico

24 marzo 2023 a

a

a

Un intervento senza precedenti è stato eseguito a Torino, dove un paziente cieco ha recuperato la vista a un occhio. Il “miracolo” è stato realizzato all’ospedale Molinette dai professori Michele Reibaldi e Vincenzo Sarnicola, considerati tra i principali esperti nel mondo della chirurgia corneale. In pratica da due occhi non vedenti sono riusciti a ricostruirne uno vedente, con un autotrapianto di cornea allargato a sclera e congiuntiva.

Stelle "mai morte" e buchi bianchi: la nuova teoria sull'origine dell'Universo

“Quando mi sono risvegliato e ho iniziato a vedere i contorni delle mie dita e della mano, è stato come nascere di nuovo”, sono state le prime parole dell’uomo di 83 anni che vive in provincia di Torino ed è affetto da due gravi patologie della visita, che l’avevano condotto alla cecità da 6 anni. L’anziano è riuscito a recuperare la vista dall’occhio destro: a due settimane dall’intervento riesce a riconoscere oggetti, volti e a muoversi autonomamente. Un intervento del quale andare fieri e che entra di diritto nella storia, dato che è stato il primo di questo tipo realizzato al mondo.

Candida auris, il mondo trema di nuovo: cosa può fare questo fungo

Il paziente aveva perso da 30 anni la vista all’occhio sinistro per una cecità retinica irreversibile e, negli ultimi 10 anni, aveva progressivamente perso la funzione visiva anche dell’occhio destro: colpa di una patologia cronica rara che ha distrutto la cornea e purtroppo anche la superficie oculare. In questo intervento, per la prima volta al mondo, è stato realizzato un autotrapianto dell’intera superficie oculare, prelevata dall’occhio sinistro, comprendente non solo la cornea, ma anche una parte di sclera e tutta la congiuntiva comprese le cellule staminali del limbus.