Portofino, torna la zona rossa: cosa c'è dietro l'ordinanza

09 aprile 2023 a

a

a

Torna la zona rossa a Portofino. Nulla però che abbia a che fare con il Covid. A spiegare un'ordinanza sindacale appena firmata ci pensa il sindaco Matteo Viacava: Portofino "è di tutti" quindi nessun numero chiuso perché "non è giusto" ma è "un gioiello da rispettare". E così da oggi e fino al 15 ottobre il borgo ligure avrà "una zona rossa" tra la celebre Piazzetta, Calata Marconi e i bagni pubblici di molo Umberto I.

Terremoto, la terra trema ancora: paura lungo la costa Marchigiana

Qui sarà vietato "lo stazionamento di persone in punti di aggregazione o ritrovo di gruppi e crocieristi in attesa di imbarco sui battelli o altro", passaggi stretti, che tra i dehors dei locali e gli assembramenti "sono diventati un problema di sicurezza" dice Viacava.

"È il demonio", le lacrime di sangue: una sconcertante verità sulla Madonnina

Nell'ordinanza si parla espressamente di "problemi di fluidità della circolazione pedonale e veicolare", di gravi "intralci e potenziale pericolo derivante dall'eccessiva densità di persone in rapporto alla superficie disponibile", di una "banchina "priva di barriere di sicurezza lato mare" e di un transito" talmente difficoltoso da dover richiedere l'intervento di Forze di polizia per gestire la viabilità dei pedoni creando un ostacolo a soccorsi tempestivi". Quindi dalla prima mattina e fino alle 18 i turisti potranno accedere alla piazza, passeggiare, fare acquisti o sedersi nei ristoranti ma non si dovranno fermare né potranno creare assembramenti. Le sanzioni previste vanno dai 65 ai 275 euro. Intanto Portofino registra il pienone di turisti nel primo vero ponte che inaugura la stagione estiva.