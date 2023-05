Meteo, Giuliacci rivela il "treno da incubo" sull'Italia: quando arriva

Attenzione

Non c'è tregua sul fronte maltempo. L'Italia e soprattutto il nord saranno di fatto sommersi da una vasta ondata di temporali che accompagnerà questo maggio.A rivelare lo scenario da incubo sono anche le previsioni del colonnello Mario Giuliacci che su meteogiuliacci.it spiega: " Domenica 7 maggio avremo un peggioramento causato dal discendere di correnti fresche ed instabili provenienti dall’Europa settentrionale. Questo è solo un anticipo di quello che ci aspetterà nella prossima settimana. Un vortice carico di aria fredda di origine polare scenderà tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio velocemente sull’Europa centrale e finirà il suo “viaggio” nel cuore del Mediterraneo. Questa situazione porterà conseguenza su tutta l’Italia e sarà molto simile all’ultima ondata di maltempo che ci ha colpiti".

E non finisce qui. Sempre il colonnello aggiunge: "Tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio un profondo vortice carico di aria fredda d'origine polare scivolerà rapidamente sull'Europa centrale fino a capitolare nel cuore del Mediterraneo dalla Porta del Rodano. Si tratta della classica configurazione barica che metterà a dura prova la Penisola, fotocopia dell'ultima importante ondata di maltempo: attenzione ancora puntata sulle regioni nordorientali e su quelle centromeridionali, in quanto il vortice ciclonico si approfondirà sul Tirreno e la successiva evoluzione verso Est attiverà una nuova intensa fase di maltempo. Importanti contrasti termici daranno vita a imponenti sistemi nuvolosi in grado di scaricare a terra ingenti quantitativi di pioggia". Infine indica una data in cui potrebbe esserci una svolta: "Fino a venerdì 12 maggio si avrà una generale instabilità, soprattutto al Centro-Sud dove avremo anche rovesci temporaleschi. La tendenza per i giorni successivi sarà di un miglioramento generale con cieli sereni e temperature in aumento che potrebbero andare oltre i 25°C". Insomma l'estate può attendere, ci tocca un altro "treno da incubo" carico di pioggia.