Italia, ecco qual è il comune più ricco di tutti: semplicemente impensabile

13 maggio 2023 a

a

a

Il comune più ricco d’Italia? È quello di Lajatico, in provincia di Pisa, con 985 contribuenti residenti che nel 2021 hanno dichiarato un reddito medio pari a 54.708 euro. È quanto emerge dall’analisi dell’ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha fotografato la situazione del Paese basandosi sui dati del ministro dell’Economia e delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi Irpef del 2021.

Meteo, temporali e neve: un maggio folle, ecco i giorni da incubo

A completare il podio sono Basiglio (49.325 euro), in provincia di Milano, e Portofino (45.617 euro), in provincia di Genova. La curiosità è che a incidere in maniera determinante sul primo posto di Lajatico è il fatto che proprio lì risieda il tenore Andrea Bocelli, che possiede un reddito milionario. In generale i primi dieci posti sono dominati dai comuni del Nord Italia, mentre per il primo comune capoluogo di provincia bisogna attendere la dodicesima posizione, occupata da Milano con 37.189 euro. Seguono Monza al 33esimo posto (32.237 euro), Bergamo al 39esimo (31.883 euro) e Pavia al 57esimo (30.606 euro).

Sotterra 15 milioni in giardino, Brescia sotto-choc: chi finisce in carcere | Guarda

Insomma, la Lombardia la fa da padrone a livello di reddito, soprattutto per quanto riguarda i capoluoghi di provincia. Tra le regioni del Centro-Nord, il primo capoluogo è Bologna (92esimo posto, 29.480 euro), seguita da Roma (120esimo, 28.646 euro), Firenze (186esimo, 27.636 euro), Torino (290esimo, 26.840 euro) e Genova (665esimo, 25.011 euro). Al Sud il primo capoluogo è L’Aquila (1.202esimo, 23.727) mentre l’ultimo è Catanzaro (2.519esimo, 21.685 euro).