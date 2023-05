Meteo, temporali e neve: un maggio folle, ecco i giorni da incubo

13 maggio 2023 a

a

a

Più che in primavera, sembra di essere tornati all’autunno. Il meteo continuerà a essere instabile in tutto il territorio nazionale sia nel weekend che all’inizio della prossima settimana. Le temperature sono in calo, ma a preoccupare sono soprattutto le precipitazioni che caratterizzeranno le giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio: coinvolti non soltanto il Nord e il Centro, ma anche Sicilia e Sardegna.

"Fenomeno d'altri tempi": Giuliacci, cosa si abbatterà sull'Italia

Le previsioni degli esperti di 3BMeteo parlano di “condizioni di instabilità” che proseguiranno per diversi giorni, con fenomeni anche temporaleschi e “a tratti intensi e accompagnati da grandine”, concentrati in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Sabato 13 maggio sarà una giornata caratterizzata da “spiccata instabilità” al Nord Italia e temporali sparsi tra Sardegna e Sicilia: le temperature rimarranno buone, con minime di 17 e massime di 23, accompagnate però da venti ed elevata umidità.

"Evacuazioni in corso". Meteo, bomba d'acqua: chi rischia grossissimo

Domenica 14 maggio la situazione sarà sostanzialmente la stessa, con piogge e rovesci su Lombardia e Emilia Romagna e maltempo che poi raggiungerà anche Toscana e Umbria, mentre ci dovrebbero essere schiarite in Sardegna. All’inizio della prossima settimana sono previste addirittura possibili nevicate, oltre che grandinate. Inoltre i litorali italiani potrebbero essere colpiti da un generalizzato maltempo sulla dorsale calabra e sulla Costa Smeralda.